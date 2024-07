Ludmila elogia aspecto mental da Seleção e diz: ‘Vamos em busca do nosso sonho’

A Seleção Brasileira já começa a se despedir da Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, rumo à França, para a disputa dos Jogos Olímpicos. A delegação embarca para a cidade de Bordeaux na quarta-feira (17). A atacante Ludmila reforçou, antes da viagem, o trabalho no centro de treinamento e o aspecto físico e mental das jogadoras, que vão em busca da medalha de ouro.

“Tenho valorizado cada momento desse período de preparação em Teresópolis, e aproveitado bem os treinos, que mesclam trabalho de força, explosão, com atividades de bola. A equipe, aliás, está bem focada. Assim, vamos dar o nosso melhor na França”, completou a jogadora.

O Brasil está no Grupo C das Olimpíadas, e fará a sua estreia nos Jogos no dia 25 de julho contra a Nigéria. Posteriormente, a equipe de Arthur Elias encara o Japão, no dia 28, e a Espanha, no dia 31.