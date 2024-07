Ganso acredita em arrancada do Fluminense com reforços

Meia do Tricolor tenta deixar conquistas no passado: 'Tem que se reencontrar dentro do Campeonato Brasileiro'

Um dos destaques do Fluminense na má fase, Paulo Henrique Ganso acredita que a equipe pode sair da zona de rebaixamento com a chegada de reforços e volta de jogadores. O camisa 10 ainda destacou a força do elenco dentro de campo e cita copas.

“Tem a estreia do Thiago Silva, a volta do Arias, a gente espera que ele possa continuar com a gente. O André também está aí com a gente ainda. É um time muito forte, um time que foi campeão da Libertadores e Recopa, mas que ficou no passado. Já passou. A gente tem que se reencontrar dentro do Campeonato Brasileiro. Até para poder ter cabeça para a Copa do Brasil e Libertadores, que tem logo em seguida também”, disse Ganso ao ‘ge’.

O Fluminense acertou a contratação dos zagueiros Thiago Silva, Ignácio, do Sporting Cristal, e do atacante Kevin Serna, que estava no Alianza Lima, do Peru. Além disso, o clube negocia com o volante Faculdo Bernal, do Defensor.