Ex-Palmeiras volta aos campos pelo Al Sadd com direto a gol

O atacante Giovani, ex-Palmeiras, está recuperado de lesão e teve seu retorno ao Al Sadd, do Qatar, em grande estilo. Contratado junto ao clube paulista em 2023, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho que o deixou afastado dos gramados por 10 meses. Contudo, na última segunda-feira (15), o brasileiro disputou o primeiro amistoso do Al Sadd de olho na temporada 2024/25, e acabou sendo premiado com um gol. Dessa maneira, a equipe venceu o Manchester 62, de Gibraltar, por 8 a 0.

Após a grande vitória do Al Sadd, Giovani comentou sobre o período afastado, seu retorno à equipe e a sensação de disputar novamente uma partida.

“É até difícil achar palavras para descrever tudo o que senti quando entrei em campo e continuo sentindo nesse momento. Foi um período muito difícil na minha vida, na minha carreira, e tive que superar muita coisa para dar a volta por cima e estar jogando novamente. Sou muito grato à minha família, amigos, staff e aos profissionais do clube que estiveram comigo durante esse tempo. Poder voltar a jogar, mesmo que ainda seja o primeiro amistoso da pré-temporada, é muito emocionante e gratificante, ainda mais marcando gol. Trabalhei muito para voltar o mais forte possível e agora é seguir para fazer desta uma temporada muito especial”, afirmou.