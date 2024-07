Com tratativas paradas, São Paulo pode ficar sem Alex Sandro e Thiago Mendes

O profissional declarou que em um primeiro momento, o Soberano fazia movimentos assertivos, mas as conversas não evoluíram como esperado. O clube identificou a possibilidade de tentar repatriar Alex Sandro como uma boa saída para uma possível saída de Welington. Afinal, o jogador do Tricolor Paulista pode ter a Inglaterra como destino.

O São Paulo tenta se movimentar no mercado de transferências para suprir algumas necessidades. Contudo, não teve sucesso em avançar nas negociações pelo lateral-esquerdo Alex Sandro e o meio-campista Thiago Mendes. Assim, o clube corre sérios riscos de não concluir as tratativas a tempo. Tal situação causa receio no Tricolor Paulista, pois avalia a chegada dos dois como essenciais para qualificar o elenco. A informação é do jornalista André Hernan.

No entanto, as tratativas esfriaram. Até porque o jogador ainda não respondeu a oferta do clube do Morumbis. Aliás, segundo André Hernan, o atleta prometeu ouvir a proposta do presidente Julio Casares. Entretanto, a demora para sinalização é encarada com pessimismo pelo São Paulo, que tinha modelo de negócio para sua contratação. Alex Sandro está sem clube após seu vínculo com a Juventus, da Itália, expirar.

São Paulo tenta a contratação de velho conhecido

Já com relação a Thiago Mendes, o Tricolor Paulista enviou uma proposta de 1,2 milhão de euros (pouco mais de R$ 7 milhões na cotação atual) para o Al Rayyan, do Qatar. Vale ressaltar que o volante tem apenas mais oito meses de contrato. Contudo, o clube do Oriente Médio quer uma compensação financeira de sete milhões de euros (pouco mais de R$ 41 milhões na cotação atual).

Deste modo, o Soberano comunicou que não tem condições financeiras para conseguir alcançar este valor. O clube brasileiro planeja aumentar a oferta e fica na esperança que o jogador junto ao seu estafe tentem uma liberação junto ao Al Rayyan. Especialmente pela boa relação do seu empresário, Paulo Pitombeira. Por sinal, de acordo com a informação de André Hernan, Thiago não participa das atividades de pré-temporada do clube qatari e seu desejo é sair. Mendes já tem uma passagem pelo São Paulo entre 2015 e 2017 após se destacar no Goiás. Ao todo, ele atuou por 142 jogos, marcou 11 gols e deu 11 assistências.