Com festa de aniversário na Colômbia, James desfalca São Paulo nos próximos jogos

A expectativa é que o colombiano se reapresente no clube paulista no início da próxima semana

Segundo o jornalista Andre Hernan, a diretoria do São Paulo esperava que o meia retornasse entre quinta e sexta-feira. As convocações para torneios duram até dois dias depois da data do último jogo. Entretanto, o motivo do atraso foi considerado “nobre” pelos dirigentes. A tendência é que ele se reapresente no início da semana que vem.

Vice-campeão da Copa América , James Rodríguez desfalcará o São Paulo por um tempo ainda maior. Afinal, o colombiano fará uma festa de aniversário em seu país natal, no domingo, e precisará adiar o seu retorno ao clube paulista. Assim, ele fica fora dos jogos contra o Grêmio, na quarta-feira, e Juventude, no domingo.

Destaque na Copa América pode fazer com que James deixe o São Paulo

Eleito o melhor jogador da Copa América, James Rodríguez vê o seu nome voltar a circular no futebol europeu. Clubes como Atlético de Madrid e Villarreal, ambos da Espanha, acompanham o cenário do colombiano no Tricolor Paulista.

Aliás, o São Paulo pode ter, nesta janela de transferências do meio do ano, a última oportunidade para fazer dinheiro com uma possível saída de James. Afinal, como tem contrato até o meio do ano que vem, ele poderá assinar um pré-contrato a partir da virada deste ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.