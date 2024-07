Chapecoense anuncia a contratação de Rodrigo Moledo

Zagueiro estava sem clube desde que saiu do Inter em 2023. Ele voltará atuar pela Chapecoense após ser suspenso por doping

As conversas para a chegada de Moledo já duram alguns meses. O zagueiro foi suspenso em outubro do ano passado por doping, e a pena expirou em julho. Foi a partir deste mês, em 2023, que o jogador começou a cumprir a suspensão preventiva. Dessa maneira, ele havia sido condenado a um ano de gancho e, assim, ficou livre para atuar pela Chape. Ele já está integrado ao grupo e poderá estrear na próxima terça-feira (23), contra o Sport, na Arena Condá.

A Chapecoense anunciou nesta terça-feira (16) a contratação do zagueiro Rodrigo Moledo, de 36 anos. O defensor assinou com o clube catarinense até 30 de novembro de 2024.

Rodrigo Moledo testou positivo para a substância ostarina, após o jogo entre Internacional e Millonarios, em 25 de maio do ano passado, pela Libertadores.

O zagueiro atuou em times como Camboriú, União Rondonópolis e Odra Wodzislaw, da Polônia. Em seguida, desembarcou em Porto Alegre para jogar no Inter, em 2011. Em duas passagens pelo clube gaúcho, foram 246 partidas, com três Campeonatos Gaúchos e uma Recopa Sul-Americana no currículo. Além destes times, Moledo também atuou pelo Metalist, da Ucrânia, e Panathinaikos, da Grêcia.