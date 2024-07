Santos x Ituano, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Jogo pela Série B do Brasileirão. Em caso de vitória, Peixe reassume a liderança da competição. Time de Itu, no Z4, promove estreias

Nesta segunda-feira (15/7), o Santos recebe o Ituano, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo vale pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. O Peixe tem 25 pontos, em terceiro lugar. Mas tem um jogo a menos em relação aos líderes Vila Nova (27 pontos) e América-MG (26). Assim, com um triunfo, o time santista volta à ponta. O Ituano, por sua vez , está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 11 pontos. Caso vença, ganha uma posição na tabela.

Além de Christian Rafael na narração, a jornalda esportiva da Voz do Esporte neste Santos x Ituano ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e André Bachá com as reportagens. Não deixe de clicar na arte acima para acompanhar este duelo paulista para Série B do Brasileiro.