Jogadores do Vitória serão negociados após confusões, afirma presidente

Situação de Dudu será analisada no Vitória

Dudu e Rodrigo, entretanto, não completaram os sete jogos no Brasileirão e podem atuar em outra equipe da Série A. Assim, a intenção da diretoria inicialmente é emprestar esses jogadores. Fábio, aliás, analisa serem casos diferentes. A decisão por Rodrigo foi tomada antes mesmo da agressão. O atleta faltou ao treinamento de domingo e não justificou.

“Rodrigo Andrade, com certeza (não joga mais no Vitória). O Dudu, conversemos com ele, ouvirá as versões. A gente precisa ouvir. O Rodrigo Andrade a gente já ouviu. Teve um episódio no final de semana que ele foi filmado, na folga dele, tudo bem. Mas no domingo ele não compareceu no treino, não deu justificativa. Mas Dudu a gente está esperando ele se recuperar para sentar, conversar e ouvir a versão dele”, resumiu o dirigente.