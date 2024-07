Gabigol, do Flamengo, curte festival disfarçado no Rio

Atacante aproveita folga no clube carioca em evento no Rio de Janeiro e é tietado por fãs

O atacante Gabigol, do Flamengo, aproveitou a pausa no calendário para curtir um show no Rio de Janeiro. No último fim de semana, o jogador marcou presença no Alma Festival, no Riocentro, Zona Oeste da cidade.

Gabigol até tentou passar despercebido no meio da multidão, mas logo foi reconhecido. O atacante apostou em um “disfarce”, usando lenço na cabeça e óculos escuros.