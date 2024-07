Fluminense anuncia dupla colombiana para o time Sub-20

Lateral-direito Yuleiver Mosquera e o atacante Juan Palacios, de 18 anos, são tidos como promessas do futebol sul-americano Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Yuleiver Mosquera e o atacante Juan Palacios, de 18 anos, são os mais novos reforços do Fluminense. Considerados grandes promessas do futebol colombiano, os dois assinaram com o Sub-20 do clube, que anunciou as contratações nesta segunda-feira (15). Ambos assinam contratos até o fim de 2026 e chegam provenientes do Rojo FC (COL). Mosquera, embora possa jogar como zagueiro, é lateral-direito. Quando convocado para a seleção colombiana, ele se firmou como dono da posição, destacando-se, especialmente, por suas valências defensivas. O jogador acaba de voltar de um período de amistosos contra Peru e Honduras, de olho, assim, no Sul-Americano Sub-20 de 2025. LEIA MAIS: Mano, do Fluminense, ganhará opções para duelo com o Cuiabá pelo Brasileirão

“Fico contente por firmar contrato com um dos maiores clubes do Brasil e, assim, poder orgulhar minha família. Primeiramente, quero buscar meu espaço na equipe e lutar para, um dia, chegar ao profissional do Fluminense”, disse Mosquera. Os planos de Palacios são os mesmos. O atacante, que tem como principais características a rapidez e agilidade, é conhecido pelos duelos um contra um. Assim como seu conterrâneo, já está incorporado aos juniores do clube. “Estou muito feliz com a oportunidade de jogar pelo Fluminense. É a realização de um sonho. Agora, quero entregar o melhor de mim, buscar meu lugar na equipe e seguir evoluindo”, declarou Palacios.