Bragantino anuncia contratação do meio-campo Jhon Jhon, ex-Palmeiras

“Acredito que o início da minha carreira foi de muita persistência e muito trabalho. Até porque recebi ‘não’ de muitos clubes e foram momentos difíceis. Então é gratificante ver que eu tive persistência, de acreditar no meu potencial e ver que deu resultado. Fico muito feliz com esse projeto e que eles acreditaram em mim. Estou muito realizado e muito disposto a mostrar o meu futebol. O torcedor do Massa Bruta pode acreditar em mim que pode ter certeza de que eu vou corresponder”, disse.

O Red Bull Bragantino acertou, nesta segunda-feira (15), a contratação do meio-campista Jhonatan Santos, conhecido como Jhon Jhon. Assim, o atleta, que chega do Palmeiras, assinou contrato definitivo válido até o meio de 2029 e usará a camisa 6 do Massa Bruta.

Natural de Vitória-ES, Jhon Jhon, de 21 anos, chegou ao Palmeiras na categoria Sub-20 antes de integrar o elenco profissional. Agora, terá seu primeiro desafio em outro clube. Antes disso, fez etapas da base no Londrina e Primavera. Em 2023, aliás, viveu ótima fase, quando disputou 31 partidas, com duas assistências no profissional e nenhum gol marcado.

Primeiras palavras

O jogador esteve no Centro de Performance & Desenvolvimento, em Atibaia, e comentou sobre suas primeiras impressões. O jovem é o quinto reforço do Massa Bruta para a temporada. Antes dele, o clube acertou com o lateral Nathan Mendes, os zagueiros Douglas Mendes e Pedro Henrique, e com o meia Lincoln,

Além disso, confirmou as contratações em definitivo do zagueiro Eduardo e do volante Matheus Fernandes, que já estavam no clube por empréstimo.