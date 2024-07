Botafogo pode vender naming rights do Espaço Lonier

O Botafogo planeja vender os naming rights do Espaço Lonier. Aliás, é uma das prioridades do clube neste momento. A informação é do “Canal do Medeiros”. Esta é uma das razões pelas quais o Alvinegro não se empenhou em mudar o nome do lugar.

O Glorioso utiliza o local desde quanto tornou-se uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em 2022, como o seu centro de treinamento, com direito a uma academia do Núcleo de Saúde e Performance, recém inaugurada.