Vasco derrota o Ação e está na final do Brasileirão Feminino A3

As meninas da Colina já tinham ganhado o primeiro jogo na ida pelo placar de 1 a 0. Agora, além de garantidas na Série A2 em 2025, vão também em busca do título da Série A3.

O Vasco se classificou para a final do Brasileirão Feminino Série A3 neste domingo (14) ao vencer o Ação por 3 a 0 no estádio de São Januário. A atacante Mavi brilhou ao marcar dois gols, enquanto Graciela fez o outro.

Vasco aguarda adversário que saíra entre Vitória e Paysandu

A equipe adversária na final sairá do duelo entre Vitória e Paysandu. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no estádio do Barradão, casa do time rubro-negro. O Paysandu venceu o jogo de ida por 2 a 0.

O Vasco, da treinadora Verônica Coutinho, entrou em campo com a seguinte escalação: Deka, Índia, Lidy, Vilmara (Fabi) e Mayara (Myla); Emilly (Sarah), Maria Luiza (Guedes) e Carol; Graciela, Larissa Ramos (Giusti) e Maria Vitória.