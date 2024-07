Sólida para fazer história, Argentina chega à final em clima de despedida e reencontro

Albiceleste enfrenta a Colômbia, neste domingo, às 21h,, se despedirá de um de seus pilares e pode ser tornar maior campeã do torneio

Com Messi no comando, a Argentina vai disputar a sétima final nos últimos dez anos, sendo que uma delas ainda será disputada. Os Hermanos foram campeões em três, deixando para trás as outras três derrotas amargadas nas decisões da Copa do Mundo de 2014, contra a Alemanha, e das Copas Américas de 2015 e 2016, contra o Chile, ambas nos pênaltis.

Atual campeã mundial, a Argentina agora luta pelo bicampeonato da Copa América. Neste domingo, a Albiceleste tem chance de marcar história diante da Colômbia às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA). Mas além disso, o confronto terá gostinho especial para seleção e ainda com clima de despedida.

“Tentamos aproveitar muito mais os pequenos momentos que antes não dávamos tanta importância. Hoje valorizamos muito mais tudo, por isso ele (Di María) está mais sensível do que nunca e se emociona com tudo o que está vivendo. Procuramos acompanhá-lo nestes últimos momentos na seleção”, disse Messi.

A partida também marca a despedida de Di María pela Argentina. O meia defende a seleção principal desde 2008. Medalhista de ouro nos Jogos de Pequim 2008, ele foi campeão do mundo em 2022 e vice em 2014, campeão da Copa América de 2021 e vice em 2015 e 2016, além de campeão da Copa dos Campeões Uefa-Conmebol em 2023.

Além de Di María, outros veteranos, como Otamendi e Lionel Messi, também estão em seus últimos momentos com a seleção albiceleste. Isto aumenta ainda mais a importância dentro de campo.

Maior campeã do torneio

De quebra, a Argentina, afinal, ainda pode se tornar a maior campeã da Copa América. No total, os hermanos conquistaram 15 vezes a competição ao lado do Uruguai. Se vencerem a Colômbia, estão no topo da lista.

O título no Maracanã em 2021, colocou fim à espera da Argentina por um título, o que não acontecia desde 1993, quando venceu a própria Copa América, superando o México, no Equador. Agora, o bicampeonato parece estar cada vez mais perto.

Messi x James

O duelo, aliás, ainda marca o embate entre dois craques das gerações da argentina e colombia. Em melhor momento, o colombiano deu sua sexta assistência na semifinal contra o Uruguai, uma marca que, desde 1970, apenas dois sul-americanos conseguiram em competições oficiais: Pelé, na Copa do Mundo de 1970, e Alex, na Copa América de 2004.

Messi, por sua vez, faz uma competição discreta. Marcou apenas uma vez, justamente na partida mais recente, contra o Canadá, depois de passar em branco em todas as outras vezes. Ele, aliás, ainda sofre com um problema físico e claramente não está com 100% de suas condições.

Reencontro de Argentina e Colômbia

Por fim, Argentina e Colômbia, inclusive, voltam a se encontrar pela competição após três anos. As duas equipes farão uma reedição da semifinal da Copa América de 2021. Aquela partida, inclusive, trouxe provocações, emoção até o fim e brilho do goleiro Emiliano ‘Dibu’ Martínez.