Presidente do Zenit nega Claudinho no Flamengo

O presidente do conselho do Zenit, Alexander Medvedev, está negando as notícias sobre uma possível transferência do meia Claudinho para o Flamengo. O dirigente do clube da Rússia afirmou que o jogador não vai para lugar nenhum.

Na partida, Claudinho saiu no segundo tempo, aos 17 minutos, e não escondeu a insatisfação com a alteração realizada. Nas imagens, o meia não cumprimenta o treinador Sergey Semak. Entretanto, na comemoração do título, parecia haver um clima mais amigável entre os dois.

Claudinho já trabalhou com Tite no Corinthians

Claudinho, aliás, é um jogador especulado no Flamengo há algumas janelas de transferências. Craque do Brasileirão pelo Bragantino em 2020, foi negociado ao final do torneio. Assim, está no futebol russo desde 2021. O meia também já trabalhou com Tite no início de sua carreira, quando atuou pelo Corinthians.

Desse modo, na temporada que encerrou na Europa, o meia atuou em 42 jogos, marcando cinco gols e contribuindo com nove assistências no Zenit. No Flamengo, ele disputará posição no meio de campo Gerson, Arrascaeta, Delacruz, entre outros jogadores.