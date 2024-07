Oitavas da Copa do Brasil: times classificados, sorteio, regras e premiação

Dos 16 clubes que brigarão por vaga nas quartas do torneio mata-mata nacional, 14 são da Série A do Campeonato Brasileiro e dois da Segunda Divisão.

A Copa do Brasil conheceu, enfim, o último clube classificado para as oitavas de final. O Grêmio, com o triunfo por 3 a 1 sobre o Operário-PR, neste domingo (14) , segue vivo na disputa e se junta, portanto, a outros 15 concorrentes na próxima fase.

Sorteio e premiação

Os duelos das oitavas final da Copa do Brasil serão conhecidos em sorteio na próxima terça-feira (16) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Todos os nomes dos clubes estarão em um único pote, portanto, não haverá restrição nos confrontos. A ordem dos mandos de campo também será definida do mesmo modo.

A exemplo da terceira fase, os jogos serão disputados no sistema de ida e volta. As partidas estão previstas para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Em caso de igualdade após os dois enfrentamentos, o classificado sairá nos pênaltis. Quem avançar para as quartas garante premiação de mais R$ 4,515 milhões.

