Grêmio desembolsa R$ 32,6 milhões e anuncia dois reforços. Conheça os jogadores

Logo após a classificação do Grêmio para as oitavas da Copa do Brasil, com o 3 a 1 sobre o Operário neste domingo (14/7), a diretoria anunciou a contratação de dois reforços. O apoiador colombiano Monsalve (do Independiente Medellin) e o atacante chileno Aravena (da Universidad Católica). Eles chegam com contrato até o fim de 2028. O vice de futebol do Grêmio, Antonio Brum foi quem deu a notícia, ainda no Estádios Centenário, em Caxias do Sul, local do duelo contra os paranaenses.

” Implementamos um scout aqui no Grêmio em meio às dificuldades em concorrer com agremiações que têm o respaldo e o dinheiro das com SAFs e clubes como poder financeiro muito maiores do que o nosso. Mapeamos promessas tentando trazê-las antes deles e foi o que ocorreu com estes dois jogadores. Monsalve chega ainda neste domingo e Aravena nesta segunda-feira”, disse Brum, mas já antecipando que eles não deverão estrear nos jogos desta semana.

Para ter Aravena, o Grêmio desembolsou US% 3,5 milhões (R$ 19 milhões) por 70% de seus direitos junto à Católica. Para ter Monsalve, o Grêmio pagou US$ 2,5 milhçoes (13,6 milhões) para ficar com 50% do jogador.