Botafogo é o time mais ‘estrangeiro’ da Série A do Brasileirão

Líder da elite do futebol nacional conta com 12 jogadores de fora. São sete nacionalidades diferentes no Mais Tradicional. Saiba mais! Crédito: Jogada 10

A contratação de Almada não só coloca o Botafogo em um novo patamar técnico e como o responsável pelo reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Agora, o Glorioso também se isola como o time mais “estrangeiro” desta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Afinal, entre os nomes que chegam por toda América e da África, são 12 gringos de sete nacionalidades diferentes que representam o atual líder do Brasileirão-2024. Além disso, a comissão técnica do clube, chefiada pelo bracarense Artur Jorge, é portuguesa. O rival que mais se aproxima do Botafogo, neste quesito, é o Grêmio, com dez jogadores de fora do país. O Tricolor é seguido por Athletico-PR e São Paulo, com nove de cada um. Por outro lado, Cuiabá, Juventude e Vitória são, então, as equipes mais “nacionais” do certame. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recorde na história do Botafogo O número, aliás, é um recorde na história do clube alvinegro. Supera, desse modo, 2020, quando o Botafogo teve nove estrangeiros naquele elenco. No entanto, trata-se de uma temporada de queda da Série A para a Segundona do Brasileiro. Muito diferente, portanto, do cenário de prosperidade da era SAF. Nomes como Cortez, Lecaros, Honda e Barrandeguy não deixam, assim, nenhuma saudade no torcedor. Almada já está no BID e, portanto, Artur Jorge tem todos os estrangeiros à disposição para a sequência do ano. Porém, o meia argentino servirá a Argentina nos Jogos Olímpicos, antes de debutar, finalmente, pela Estrela Solitária, em agosto. Com alguns gringos protagonistas, como Bastos e Savarino, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 33 pontos, à frente do Palmeiras, com a mesma pontuação. A vantagem é preto e branca por ter balançado mais as redes. É a única equipe que marcou em todos os 16 compromissos. A propósito, os dois rivais fazem um tira-teima na quarta (17), na próxima rodada do torneio, no Estádio Nilton Santos.

Veja o número de estrangeiros nos times da Série A BOTAFOGO (12 jogadores) – Gatito (goleiro, Paraguai), Suárez (lateral-direito, Uruguai), Ponte (lateral-direito, Uruguai), Bastos (zagueiro, Angola), Barboza (zagueiro, Argentina), Segovão (zagueiro, Equador), Romero (meia, Argentina), Almada (meia, Argentina), Montes (meia, Nicarágua), Savarino (atacante, Venezuela), Segovinha (atacante, Paraguai) e Hernández (atacante, Uruguai) GRÊMIO (10 jogadores) – Marchesín (goleiro, Argentina), Kannemann (zagueiro, Argentina), Villasanti (volante, Paraguai), Carballo (meia, Uruguai), Cristaldo (meia, Argentina), Pavón (atacante, Argentina), Bessozi (atacante, Argentina), Soteldo (atacante, Venezuela), Galvão (centroavante, Itália) e Diego Costa (centroavante, Espanha) ATHLETICO-PR (9 jogadores) – Godoy (lateral-direito, Argentina), Gamarra (zagueiro, Paraguai), Esquivel (lateral-esquerdo, Argentina), Zapelli (meia, Argentina), Benítez (atacante, Uruguai), Cuello (atacante, Argentina), Di Yorio (atacante, Argentina), Cannobio (atacante, Uruguai) e Mastriani (atacante, Uruguai) SÃO PAULO (9 jogadores) – Ferraresi (zagueiro, Venezuela), Franco (zagueiro, Argentina), Arboleda (zagueiro, Equador), Méndez (volante, Equador), Bobadilla (volante, Paraguai), Ly (volante, Senegal), Galoppo (meia, Argentina), Araújo (atacante, Uruguai) e Calleri (centroavante, São Paulo) CRUZEIRO (8 jogadores) – Villalba (zagueiro, Cruzeiro), Palacios (zagueiro, Colômbia), Romero (volante, Argentina), Peralta (meia, Paraguai), Cifuentes (meia, Equador), Díaz (atacante, Argentino), Barreal (atacante, Argentino) e Dinenno (centroavante, Argentina) FORTALEZA (8 jogadores) – Cardona (zagueiro, Argentina), Britez (zagueiro, Argentina), Kuscevic (zagueiro, Chile), Pochettino (Meia, Fortaleza), Andrade (meia, Venezuela), Martínez (meia, Argentina), Machuca (meia, Argentina) e Lucero (centroavante, Argentina)

INTERNACIONAL (8 jogadores) – Rochet (goleiro, Uruguai), Bustos (lateral-direito, Argentina), Mercado (zagueiro, Argentina), Bernabéi (lateral-esquerdo, Argentina), Aránguiz (volante, Chile), Borré (centroavante, Colômbia), Valencia (centroavante, Equador) e Alario (centroavante, Argentina) ATLÉTICO (7 jogadores) – Saravia (lateral-direito, Argentina), Alonso (zagueiro, Paraguai), Lemos (zagueiro, Uruguai), Battaglia (volante, Argentina), Franco (volante, Equador), Palacios (atacante, Colômbia) e Vargas (centroavante, Chile) ATLÉTICO-GO (6 jogadores) – Rodallega (lateral-esquerdo, Colômbia), Araos (meia, Chile), Cruz (atacante, Uruguai), Yonny (atacante, Colômbia), Rodríguez (atacante, Uruguai) e Hurtado (centroavante, Colômbia)