Grêmio x Operário: onde ver, assistir e arbitragem

Grêmio recebe o Operário em partida válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil; bola rola às 11h deste domingo

Aliás, é por isso que a partida está sendo disputada só agora. Afinal, precisou ser adiada. No jogo de ida, em 30 de abril, Operário e Grêmio empataram sem gols no Paraná. Assim, quem vencer avança às oitavas de final (o adversário será conhecido por sorteio). Novo empate, por sua vez, leva para os pênaltis.

Em partida que, enfim, encerra a terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Operário-PR neste domingo (14), às 11h, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). A partida será disputada na cidade da Serra Gaúcha porque o Tricolor ainda não pode contar com a Arena, severamente afetada pelas chuvas de maio em Porto Alegre.

Onde assistir

Amazon Prime transmite a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

O Grêmio não atravessa grande fase. Desde a partida contra o próprio Operário, o Tricolor disputou 13 partidas, com apenas três vitórias, sendo duas na fase de grupos da Libertadores e outra diante do lanterna Fluminense. Ainda no período, são três empates e sete derrotas.

Para esta partida, o Tricolor conta com os retornos de S0teldo e Geromel. O venezuelano retorna após a disputa da Copa América, enquanto o o zagueiro volta após ser preservado na derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro, no meio de semana. Por outro lado, Renato Gaúcho não terá o meia Cristaldo nem o atacante Gustavo Martins, com problemas físicos não detalhados pelo clube.