Eliminação do Inter na Copa do Brasil tem soco de jogador em torcedor

A eliminação do Internacional na Copa do Brasil foi marcada por um lance lamentável no segundo tempo do jogo disputado no Estádio Alfredo Jaconi. Alan Ruschel, do Juventude, foi expulso após dar um soco em um torcedor colorado que invadiu o gramado na tentativa de agredir Enner Valencia.

O Inter já havia desperdiçado uma cobrança de pênalti com Allan Patrick no início do segundo tempo – o goleiro Gabriel fez a defesa com facilidade. Minutos depois, houve a marcação de outro pênalti para os visitantes.

No momento da cobrança, um torcedor invadiu o gramado para tentar agredir Valencia, que havia desperdiçlado boa chance com a bola rolando. Imediatamente, os jogadores do Juventude tentaram proteger o atacante equatoriano. Foi então que Ruschel desferiu um soco no torcedor e foi expulso pela agressão.