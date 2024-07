Com invasão de torcedor, pênalti perdido e expulsões, Juventude empata com Inter e avança na Copa do Brasil

Com muitas confusões e polêmicas, Juventude e Internacional protagonizam confronto quente e emocionante no Alfredo Jaconi Crédito: Jogada 10

Com pênalti perdido, invasão de torcedor e dois expulsos, Juventude e Internacional empataram em 1 a 1 no Alfredo Jaconi. O Verdão, por ter vencido o Colorado por 2 a 1 no Beira-Rio, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo atrasou 80 minutos por conta da neblina em Caxias do Sul. A partida, que estava prevista para começar às 16h, iniciou somente às 17h20 (de Brasília).

O jogo começou bem equilibrado, com os dois lados se arriscando e partindo em direção ao ataque. O Juventude ameaçou com as cabeçadas de Erick e Rodrigo Sam. O Inter, por sua vez, quase marcou com as finalizações de Bruno Henrique e Wesley. Juventude na frente O Juventude, que vinha sendo mais perigoso em campo, marcou um gol nos acréscimos do primeiro tempo. Após um escanteio cobrado por Jean Carlos, Rodrigo Sam se desvencilhou da marcação, desviou de cabeça e estufou as redes no Alfredo Jaconi. Pênaltis para o Inter O Inter voltou com uma postura mais agressiva no segundo tempo. Após uma bela jogada pelo lado esquerdo, Wesley foi derrubado por Abner dentro da área e sofreu pênalti aos cinco minutos. No entanto, Gabriel acertou o canto e defendeu a cobrança de Allan Patrick.

O Juventude recuou no fim do segundo tempo. O Inter, dessa forma, continuou pressionando e chegou ao empate. Após fazer tabelinha com Allan Patrick, Wesley foi derrubado na área e sofreu pênalti novamente. Na cobrança, Valência cobrou mal e Gabriel defendeu mais uma vez. Lamentável! Aliás, um episódio lamentável aconteceu depois do pênalti perdido. Afinal, um torcedor entrou no campo e tentou agredir Valência. A sorte é que os jogadores jaconeros fizeram uma proteção ao atacante colorado e impediram um transtorno ainda maior. Após ser chamado pelo VAR, Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro do jogo, enxergou uma agressão de Alan Ruschel no torcedor colorado. O árbitro, desse modo, aplicou um cartão vermelho no volante, que saiu reclamando: “O cara invade, me agride e eu quem sou expulso?”. Gol de Valência Além disso, Rodrigo José Pereira de Lima também enxergou no VAR uma invasão de Abner no momento do pênalti. O juiz, dessa forma, pediu para cobrança ser rebatida. Assim, Valência chutou forte no canto e balançou as redes aos 33 minutos. O Inter não teve eficiência no ataque e se complicou de vez no fim do jogo. Afinal, Vitão se envolveu em uma confusão com Taliari e recebeu cartão vermelho nos acréscimos por agressão. O Juventude, dessa forma, conquistou uma classificação emocionante na Copa do Brasil. JUVENTUDE X INTERNACIONAL