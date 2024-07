‘Barreira vira baile’ na apresentação de Coutinho no Vasco

Com uma festa para lá de memorável, o Vasco apresenta o meia Philippe Coutinho à torcida, na manhã deste sábado (13), em São Januário. Há dois dias, vale lembrar, o camisa 11 já teve a apresentação à imprensa. Como era de se esperar, o hit “a barreira vai virar baile” embalou toda a apresentação no estádio vascaíno.

O número 11, aliás, simbolizou bastante. O Vasco marcou a apresentação para às 11h11, mas ela atrasou um pouco. Inclusive, todos os 20 mil ingressos à disposição foram vendidos por R$11 reais. Cerca de 11 mil máscaras com o rosto teve distribuição à torcida.

A festa foi conduzida por dois vascaínos, a apresentadora Vanessa Riche, que trabalha na Vasco TV e pelo multi-artista Serjão Loroza. Enquanto isso, Coutinho dava autógrafos e tirava fotos nos vestiários, enquanto grupos de pagode também se apresentavam. O meia já está regularizado e, enfim, pode reestrear pelo clube. O próximo jogo do Cruz-Maltino será contra o Atlético-GO, em Goiânia, na quarta-feira (17), às 19h, em mais uma rodada do Brasileirão.

História de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho completou 32 anos no último dia 12 de junho e chega por empréstimo de um ano do Aston Villa (ING). Revelado pelo próprio Vasco da Gama, o meia defendeu clubes gigantes na Europa como Liverpool (ING), Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE), Internazionale (ITA), além do Espanyol (ESP) e do próprio Aston Villa. Seu último clube foi o Al-Duhail, do Qatar, onde também estava atuando emprestado. Ele foi ainda um dos destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018.