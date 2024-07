Rizek detona busca do Corinthians por Balotelli

A negociação do Corinthians para a possível chegada do atacante Mario Balotelli recebeu críticas de André Rizek, do SporTV. Em uma postagem no X (Twitter), o apresentador questiona as condições financeiras para trazer o italiano em meio aos problemas com dívidas que o clube enfrenta. André Rizek questionou a possível chegada de Balotelli ao Corinthians, que vive crise financeira – Foto: Reprodução

Corinthians está tão perdido que é um diretor da base que dá entrevista e revela valores do "Projeto Balotelli"… — André Rizek (@andrizek) July 12, 2024





Corinthians considera negociação difícil

Aos 33 anos, Balotelli está sem clube desde que deixou o Adana Demirspor, da Turquia. Ainda assim, a negociação não é considerada fácil. O clube precisa de recursos para cumprir com as obrigações, como as luvas pagas ao jogador. A falta de um patrocinador máster, após a saída da VaideBet, também pode dificultar as tratativas.

Balotelli chegaria para assumir a condição de titular no comando de ataque do Corinthians. Mais utilizado, Yuri Alberto não vem tendo bom rendimento, e Pedro Raul está sem prestígio no clube, por conta de atuações bem abaixo do esperado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.