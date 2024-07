Patrocinadores terão ‘direito de setores’ em estádio do Flamengo

O Rubro-Negro poderá, enfim, adquirir o terreno do Gasômetro ainda neste mês, em leilão marcado para as 14h30 no Auditório do CASS Crédito: Jogada 10

A realização do sonho do estádio próprio está cada vez mais próxima para o Flamengo. Com isso, o local vai ganhando cada vez mais forma a cada novo detalhe sobre o planejamento. Sabe-se, por exemplo, que o clube se reuniu com a alta cúpula da Allianz para discutir naming rights. Outra informação interessante é que a arena nascerá com direitos de setores. Os direitos são setores específicos do estádio com nomes de patrocinadores. O planejamento prevê dois espaços atrás dos gols, mais dois centrais, além de camarotes e áreas VIP. Ainda segundo ‘O Globo’, auditórios, corredores e salas de imprensa também levarão nome de parceiros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Flamengo negocia naming rights Rodolfo Landim foi a Londres para acompanhar a final da Champions League, no início de junho. No entanto, o presidente do Flamengo também aproveitou a viagem para se reunir com a alta cúpula da Allianz para discutir parceria para construção do estádio próprio.

A ideia de Landim é fechar um acordo em torno de R$ 1 bilhão em troca dos naming rights do estádio, com vigência de 25 anos. Há, inclusive, especulações que o local possa se chamar Allianz Fla Arena em caso de parceria. Apesar das expectativas pelo possível acordo, as conversas ainda estão em estágio introdutivo. A postura do Flamengo, no entanto, será de quem dita. Não à toa, o Rubro-Negro levou à mesa um valor consideravelmente superior ao que a Allianz paga ao Palmeiras. Landim propôs algo em torno de R$ 1 bilhão, enquanto a parceria do Alviverde rende R$ 27,5 milhões por ano aos cofres. Arquibancada geral A ideia com o estádio próprio é reaproximar o povo do Flamengo com a volta da ‘Geral’. Ou seja, um setor com ingresso popular. Segundo o planejamento, o espaço destinado à arquibancada popular comportará 15 mil torcedores. O Rubro-Negro trabalha com o objetivo de construir algo para 80 mil pessoas.