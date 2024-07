França goleia República Dominicana por 7 a 0 em preparação para os Jogos Olímpicos

Olise e Lacazette brilham com dois gols cada; equipe de Thierry Henry conquista segunda vitória consecutiva e encara o Japão antes do torneio

A seleção olímpica da França goleou a República Dominicana por 7 a 0, em duelo preparatório para os Jogos Olímpicos. Os destaques da vitória foram Michael Olise e Alexandre Lacazette, que marcaram dois gols cada, ajudando a construir esse resultado expressivo e motivador para o time comandado pelo técnico Thierry Henry. Além disso, Enzo Millot, Maghnes Akliouche e Rayan Cherki marcaram os outros gols da partida.

Essa foi a segunda vitória da França em jogos de preparação para o torneio olímpico, após vencer o Paraguai por 4 a 1 na semana passada. Antes dos Jogos de Paris, os franceses ainda enfrentarão o Japão.

O torneio olímpico de futebol começa no próximo dia 24 de julho. Dezesseis equipes, divididas em quatro grupos, lutarão pela medalha de ouro. O time da casa está no Grupo A com Nova Zelândia, Estados Unidos e Guiné-Conacri. Por outro lado, os dominicanos enfrentarão Espanha, Uzbequistão e Egito no Grupo C.