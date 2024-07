Fausto Vera está em Belo Horizonte para assinar com o Atlético

Fausto Vera já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o Atlético-MG . O jogador, que estava no Corinthians, foi comprado por 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) e fechou vínculo até o fim de 2027.

O argentino não vinha sendo muito utilizado pelo ex-treinador do Corinthians António Oliveira. Dessa maneira, foi colocado em uma lista de negociáveis e foi sondado pelo Boca Juniors. No entanto, a oferta do Atlético e a chance de voltar a trabalhar com Gabriel Milito foram essenciais para a mudança de ares.

Dessa maneira, o volante desembarcou na capital mineira na manhã desta sexta-feira (12). Se tudo correr como planejado nos exames médicos, ele assinará em definitivo com o Galo para ser anunciado oficialmente como jogador do clube.

Por conta da negociação com o Galo, o volante deixou de ser relacionado para as partidas do Timão no Brasileirão, para não completar sete jogos na competição e ficar impedido de atuar por outra equipe. Assim, perdeu as últimas sete rodadas.

A saída de António Oliveira fez a negociação esfriar por um momento. Mas o novo técnico, Ramón Díaz, informou que não contava com o jogador para a sequência da temporada. Dessa maneira, as tratativas voltaram com força e ele está muito perto de ser jogador do Atlético.

Fausto Vera no Corinthians

Fausto Vera está no Timão desde o meio de 2022, quando foi contratado por cerca de R$ 35 milhões junto ao Argentinos Juniors, da Argentina. No começo deste ano, o clube negou uma oferta de seis milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época) do Olympiacos, da Grécia.

Nesta temporada, Fausto Vera entrou em campo em 23 partidas pelo Timão, com um gol marcado e uma assistência. Aliás, em fevereiro, o Corinthians acabou sendo condenado a pagar US$ 3,45 milhões (R$ 17 milhões) ao Argentinos Juniors, acrescidos de juros de 18% ao ano contando desde julho de 2023, por dívida no pagamento da transferência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.