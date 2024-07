Eduardo se lesiona e vira dor de cabeça no Botafogo

O meia Eduardo se lesionou sozinho no triunfo do Botafogo sobre o Vitória por 1 a 0, na última quinta-feira (11), pela rodada 16 do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador. Ele sentiu dores na parte anterior da coxa direita ao cobrar o pênalti, no segundo tempo. O jogador isolou a bola quando o score ainda apontava 0 a 0. Em seguida, Tchê Tchê o substituiu.

Após a partida, o técnico do Botafogo, em entrevista coletiva, Artur Jorge, atualizou os jornalistas sobre a situação de Eduardo.