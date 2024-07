Atleta não paga Neymar e perde prêmio de leilão do astro brasileiro

A jogadora de vôlei, Key Alves, com passagem pelo Big Brother Brasil, desistiu do prêmio que arrecadou no leilão do Instituto Neymar, realizado há cerca de um mês. O evento arrecadou mais de R$ 21 milhões. A jornalista Fábia Oliveira foi a primeira a informar.

Key desistiu do prêmio ao não concluir o pagamento do valor. Na ocasião, ela tinha adquirido uma viagem de luxo para a Europa, com idas a Londres, Capri e Mallorca. O lance inicial, aliás, era de R$ 40 mil.