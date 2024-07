Arana destaca vitória do Atlético: ‘Vencer, não importa o jeito’

Lateral-esquerdo retorna da Seleção Brasileira, após disputa da Copa América e analisa vitória do Galo sobre o São Paulo, na Arena MRV

O Atlético venceu o São Paulo por 2 a 1 nesta quinta-feira (11) e se recuperou de uma sequência negativa no Brasileirão. O jogo contou com o retorno de Guilherme Arana, que estava com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América.

Desse modo, o lateral-esquerdo falou sobre a vitória do time mineiro e afirmou vencerem era o que importava para o time mineiro atualmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente precisava voltar a vencer. Não importa o jeito que fosse a partida, a gente tinha que voltar a vencer para dar mais confiança, a confiança que a gente tinha no começo do campeonato. E é claro, a gente sonhará sempre. Acho que o clube teve grandes investimentos, grandes jogadores para brigar lá em cima”, disse o jogador na saída do campo.