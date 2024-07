Allan recebe terceiro amarelo e se torna desfalque no Flamengo

Volante não protagoniza boa atuação diante do Fortaleza e é vaiado por torcedores no Maracanã Crédito: Jogada 10

Na última quinta-feira (11/07), o Flamengo encontrou dificuldades em casa e perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 no Maracanã. A derrota teve um sabor amargo para os jogadores rubro-negros, principalmente para Allan. O volante não protagonizou uma boa atuação e saiu vaiado de campo. Além disso, Allan se tornou desfalque na próxima rodada do Brasileirão. O volante cometeu uma falta dura e recebeu cartão amarelo aos 13 minutos do segundo tempo. O jogador, dessa forma, cumpre suspensão automática e não joga no dia 20 de julho, diante do Criciúma, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

LEIA MAIS: Gabigol descarta saída nesta janela e avisa: ‘Vou ficar até dezembro’ Retornos ao Flamengo No entanto, Tite conta com retornos importantes diante do Criciúma. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta estão na fase final da Copa América e voltam ao Rio de Janeiro nos próximos dias. Além disso, Everton Cebolinha, se recuperando de uma lesão no quadril direito, também corre risco de atuar no próximo jogo. Allan vinha ganhando sequência como titular em virtude dos desfalques no meio-campo rubro-negro. Entretanto, ele cometeu falhas diante do Fortaleza e se tornou alvo de parte da torcida. O volante chegou ao clube em julho de 2023 e ainda não se firmou na Gávea. O jogador custou 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões) aos cofres rubro-negros.