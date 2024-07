Vargas e Paulinho garantem vitória do Atlético sobre o São Paulo na Arena MRV

Os atacantes Vargas e Paulinho brilharam nesta quinta-feira (16) e assim marcaram os gols da vitória do Atlético sobre o São Paulo, na Arena MRV, em partida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura fez o gol para os visitantes, 2 a 1. Após protestos na sede do clube, o time mineiro reage e consegue dar uma rápida aos seus torcedores. Por outro lado, time paulista perde após cinco rodadas.

Desse modo, o Galo chega aos 21 pontos, portanto, ocupa a décima colocação. Entretanto, o São Paulo mesmo com a derrota segue próximo dos líderes. O time soma 27 pontos e assim está em quinto lugar no Brasileirão.

Vitória do Galo no primeiro tempo

O time de Gabriel Milito começou bem a etapa inicial e abriu o marcador após Vargas aproveitar rebote do goleiro Rafael em falta cobrada por Hulk. Assim, o São Paulo foi para cima e na sequência empatou com Lucas Moura em bela finalização. O Galo tomou novamente o controle do duelo e chegou ao segundo gol com Paulinho. Ele aproveitou chute cruzado de Gustavo Scarpa e tirou o empate do placar, 2 a 1.