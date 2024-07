Jurgen Klopp rejeita convite de seleção para voltar à ativa

O técnico Gregg Berhalter foi demitido do cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos na última quarta-feira (10), após a eliminação precoce da seleção norte-americana na fase de grupos da Copa América 2024, que está sendo realizada no próprio país. Dessa maneira, Jurgen Klopp apareceu como principal alvo para substituí-lo no cargo, mas, de acordo com informações do jornal britânico ‘The Athletic’, o treinador alemão recusou prontamente a oferta.

Klopp está atualmente em um ano sabático após passar nove anos como treinador do Liverpool e não está interessado em considerar propostas neste momento.

A seleção dos EUA queria Klopp para comandar a equipe na Copa de 2026, que será sediada no próprio país, além de Canadá e México.