Igor Jesus e Thiago Almada aparecem no BID e podem estrear no Botafogo

O Botafogo, aliás, contará com os retornos de Segovinha e Carlos Alberto, que voltaram de empréstimo ao RWD Molenbeek, time de John Textor na Bélgica, e também foram regularizados. Desse modo, os dois jogadores treinam com o elenco alvinegro e estão registrados no BID para reestrear no clube carioca.

Todavia, o meia argentino só estreará após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris, enquanto Igor deve ser relacionado para o jogo entre Botafogo e Palmeiras, no dia 17, no Estádio Nilton Santos. Partida será válida pelo Brasileirão.

Botafogo agora agiliza situação de Allan para entrar em campo contra o Palmeiras

A bola da vez fica por conta de Allan. A diretoria do Glorioso agiliza sua situação para que o meia também entre em campo quanto antes. Assim, o jogador é o único que ainda precisa ter sua situação confirmada no BID para enfim vestir a camisa alvinegra. Caso consiga, o jogador deve estar disponível para entrar em campo diante do Palmeiras.

O Botafogo enfrentará o Vitória no Estádio do Barradão nesta quinta-feira (11), pela 16ª rodada do Brasileirão, às 21h30. Se vencer, o time comandado por Artur Jorge pode, portanto, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.