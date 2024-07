Braga cobra dívida de R$5 milhões ao Botafogo por Artur Jorge

Para a contratação do treinador em abril, o Alvinegro afirmou que pagaria o valor da multa rescisória no valor de de 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões). O clube carioca já pagou mais da metade do valor, no entanto, ainda não deu previsão de quando quitaria o restante.

O Braga (POR) pode recorrer à Justiça e à Fifa para cobrança de uma dívida de 850 mil euros – cerca de R$ 5 milhões – do Botafogo pela transferência do técnico Artur Jorge . O valor é cobrado há algumas semanas, sem retorno do clube carioca.

Artur Jorge chegou ao Botafogo no início de abril e é um dos grandes responsáveis pela sólida campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a segunda colocação, com 30 pontos. São nove vitórias, três empates e três derrotas, além do segundo melhor ataque com 26 gols marcados e uma das melhores defesas da competição – com apenas 14 gols sofridos.

O treinador também comandou o time na fase de grupos da Libertadores. Os alvinegros avançaram em segundo, com três vitórias, duas derrotas e um empate. Na classificação do time carioca para as oitavas de final da Copa do Brasil, com dois triunfos diante do Vitória.

O Botafogo ainda não se manifestou sobre a cobrança da dívida pelo Braga. O contrato do técnico com o time carioca é válido até dezembro de 2025.