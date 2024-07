Botafogo tenta registrar Allan e Igor Jesus para jogo diante do Palmeiras

Expectativa é que os novos reforços sejam regularizados no BID e possam estar em campo na próxima quarta-feira (17/07) Crédito: Jogada 10

O Botafogo está tentando regularizar as situações do volante Allan e do atacante Igor Jesus antes do jogo diante do Palmeiras. Afinal, os novos reforços ainda não estão registrados no BID e podem ser reforços importantes na partida. A informação é do portal "FogãoNet". A janela de transferências abriu na quarta-feira (10/07). A CBF, dessa forma, determinou que as solicitações fossem feitas somente nesta quinta-feira (11/07). A justificativa da entidade é impedir que alguns clubes sejam favorecidos e consigam estrear reforços neste meio de semana.

LEIA MAIS: Botafogo tem quatro titulares pendurados diante do Vitória Botafogo x Palmeiras A expectativa é que os nomes de Allan e Igor Jesus apareçam no BID em breve. Assim, ambos podem ser relacionados e utilizados diante do Palmeiras. O volante tem contrato no clube até o fim de 2026. O atacante, por sua vez, está com vínculo válido até dezembro de 2028. Thiago Almada também é um dos reforços do Botafogo nesta janela de transferências. No entanto, não existe pressa dos dirigentes alvinegros na regularização do meia-atacante. O jogador argentino está confirmado nas Olímpiadas de Paris e só deve estrear pelo Glorioso em agosto.