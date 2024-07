Presidente do Grêmio ameaça multa grave a Soteldo após ausência em treino

Soteldo estava na disputa da Copa América com a Venezuela. Contudo, deixou o torneio após derrota para o Canadá, em disputa de pênaltis, nas quartas de final, que ocorreu na última sexta-feira (05). De acordo com Guerra, o Imortal liberou o atacante para solucionar questões pessoais em seu país natal.

O Grêmio ainda não poderá contar com o atacante Soteldo para o duelo com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10) . Isso porque o venezuelano não participou da última atividade antes do embate pelo Campeonato Brasileiro. A propósito, segundo o presidente do clube, Alberto Guerra, o jogador sequer comunicou o motivo da sua ausência.

O acordo entre as partes era que o retorno do jogador deveria ocorrer na última segunda-feira (08). Exatamente para participar do treinamento do dia seguinte, no CT Luiz Carvalho, o último antes do confronto com a Raposa. Pelo desrespeito, o venezuelano ficou fora do jogo.

“Fato é que ele não se apresentou, não conseguimos esclarecer as razões de não ter conseguido chegar ao treino de terça de manhã. Vamos escutá-lo, mas se a explicação não for convincente, vamos aplicar uma multa pesada, tendo em consideração seus vencimentos, por essa falta grave”, detalhou o mandatário do Tricolor Gaúcho.

Soteldo retorna ao Brasil, mas será desfalque no Grêmio

O presidente do Imortal apontou que o atacante já retornou ao Brasil e espera-se que ele vá a Caxias do Sul para integrar a delegação. Porém, não assegurou se ele poderia ficar como alternativa para Renato Gaúcho. Aliás, um vídeo em que Soteldo aproveita uma praia na Venezuela repercutiu nas redes sociais, na última terça-feira (09).