Palmeiras encerra preparação para jogo especial para o clube

Contra o Atlético-GO, Palmeiras completará 300 jogos no Allianz Parque. E Gustavo Gómez chegará à marca como titular da equipe

É o último jogo do Alviverde sem os reforços já contratados nesta janela de transferências, casos de Felipe Anderson, Giay e Mauricio. Eles serão inscritos no BID da CBF e estarão liberados para estrear contra o Botafogo na quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras encerrou, nesta quarta-feira (10), a preparação para o duelo contra o Atlético-GO, que ocorrerá no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília) de quinta (11). Os jogadores foram a campo e realizaram um treino técnico e tático com simulações de jogo. Na parte final, houve ainda um recreativo e um aprimoramento de bolas paradas. O duelo será especial para o Verdão e para o zagueiro Gustavo Gómez.

Um número estará bastante presente no duelo contra o Atlético-GO. Afinal, o Verdão chegará a 300 jogos no Allianz Parque, podendo atingir a marca exata de 200 vitórias. Atualmente, são 199 trinfos, 58 empates e 42 derrotas.

Dessa maneira, contra o Dragão, o Palmeiras deve contar o retorno de Rômulo , que voltou a treinar na última terça após lesão na coxa. Por outro lado, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os lesionados Bruno Rodrigues, Lázaro, Zé Rafael e Murilo. Além deles, Richard Rios está com a seleção da Colômbia na Copa América.

Por coincidência, será o jogo 300 como titular do capitão Gustavo Gómez, que no fim de maio completou 300 partidas pelo Verdão contra o San Lorenzo, pela Libertadores. Com 37 gols, é o zagueiro que mais marcou pelo clube.

“Sou muito grato por estar aqui e por completar 300 jogos. Não é fácil com essa camisa, mas eu conquistei isso graças ao trabalho do dia a dia, dos meus companheiros e dos funcionários, que me ajudam muito para eu estar na plenitude física a cada jogo. Fico muito feliz e espero seguir fazendo mais jogos”, disse o paraguaio, que retornou recentemente da Copa América.

“Feliz demais por mais uma vitória, por três pontos conquistados contra um grande time. O Bahia está muito bem, tem grandes jogadores. Fizemos um bom jogo, bem intenso, e merecemos a vitória. Agora vem outro jogo difícil também em casa e temos que fazer o nosso melhor para conquistar mais três pontos”.

