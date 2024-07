James Rodríguez se emociona com a Colômbia na final: ‘Sonho com isso há 13 anos’

Grande favorito ao prêmio de MVP da Copa América, James Rodríguez mais uma vez foi decisivo. Afinal, foi dele o cruzamento para o gol de Lerma, que definiu o 1 a 0 sobre o Uruguai, em Charlotte, nesta quarta-feira (10/7), pela semifinal da Copa América. Foi a sexta assistência de James, quebrando um recorde da competição que era brasileiro (cinco assistências de Alex, no início do século). No fim da partida, o jogador que no São Paulo não tem chance, mas que neste torneio está arrasando (além da assistência, tem um gol), estava emocionado, chorando.

“Estou defendendo a seleção da Colômbia há quase 13 anos na seleção e sonhando com isso. E nosso país está há a mais de 20 anos desejando chegar em mais uma final. Estou muito feliz”, disse, para completar.

“Estamos fazendo história. Contra o Uruguai fizemos um jogo excelente. Todos, titulares e reservas entraram bem. O Uruguai foi um rival complicado. Mas vencemos. E a Colômbia contra a Argentina será uma final merecida”.