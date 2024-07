Fluminense marcou apenas 4 gols nas últimas 10 rodadas do Brasileirão

Tricolor convive com sérios problemas no setor ofensivo, com o fraco desempenho dos atacantes na atual temporada

Em suas duas primeiras temporadas pelo clube, Cano fez o L, sua comemoração característica, 84 vezes. Contudo, a realidade de 2024 é completamente diferente, visto que só conseguiu estufar a rede em cinco oportunidades. Além disso, não marca desde o dia 4 de maio, no empate com o Atlético-MG, em Cariacica, e foi o último atacante a marcar um gol pela equipe na competição.

Depois de 15 rodadas, o Fluminense segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 7 pontos. No entanto, os problemas vão além do sistema defensivo e das bolas aéreas, isso porque o ataque também não tem funcionado. Afinal, o Tricolor marcou somente 4 gols nas últimas 10 rodadas, e um atacante do elenco não estufa a rede desde maio.

Desde então, o Fluminense marcou apenas quatro vezes no campeonato. Diante do São Paulo, no Morumbis, Igor Vinícius fez contra. Na sequência, Marcelo, de pênalti, balançou a meta do Juventude, no empate por 1 a 1, no Maracanã.

Coube ao camisa 10, Paulo Henrique Ganso, marcar os últimos dois gols da equipe carioca na temporada. Ambos bem parecidos, de fora da área, contra o Atlético-GO e o Internacional. Isso evidencia que tirando o pênalti batido pelo lateral-esquerdo, o Tricolor não constrói um tento de dentro da área desde maio pelo Brasileirão.

Ataque improdutivo

No momento, o time tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, à frente apenas do Grêmio. Em campo, foram 11 gols contra dez do clube gaúcho. Um dos motivos para essa pane geral do sistema ofensivo é o baixo índice de finalizações e a falta de intensidade no último terço.