Em noite bombástica, Yuri Lima marca gol enquanto perde Iza em vídeo no Instagram

Yuri Lima entrou em campo minutos após perder a esposa, marcou o segundo gol da carreira e ainda cometeu pênalti Crédito: Jogada 10

A cantora Iza e o jogador do Mirassol, Yuri Lima, não são mais um casal. A artista fez questão de postar um vídeo no Instagram para esclarecer a situação, contar sobre a situação e finalizar o relacionamento. No entanto, enquanto Iza apertava publicar, o atleta estava se preparando para entrar em campo. Yuri foi para o jogo 22 minutos depois de Iza publicar o vídeo. Ele entrou para a partida contra o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista – duelo disputado pelo time B. E as duas redes estavam agitadas: as sociais, com o vídeo da cantora, e em campo com gol do meia que tinha acabado de ficar solteiro.

Sem Iza, Yuri partiu para comemorar. Mas foi apenas o gol que tinha marcado diante do Grêmio. Esse, inclusive, foi apenas o segundo da carreira do jogador. No entanto, nem tudo são flores. Sem casamento, com a imagem arranhada, o jogador cometeu um pênalti. E ele foi crucial para o empate. Iza publicou um vídeo na noite desta quarta-feira (10), no Instagram, onde revelou a traição e, por isso, tinha acabado com o relacionamento com o jogador do Mirassol. Ela explicou ainda que foi procurada por veículos de comunicação com os prints. Ainda de acordo com a artista, a amante do atleta teria procurado jornalista para vender as fotos da conversa por R$ 30 mil. Iza pede respeito Grávida de Yuri, a artista, afinal, pediu respeito com o momento que está vivendo e ressaltou que nunca imaginou passar por isso.