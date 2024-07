Em jogo movimentado, Cruzeiro perde para o Goiás pelo Brasileiro Sub-20

Com o resultado, a Raposa fica na terceira colocação do torneio nacional, com 24 pontos. O Esmeraldino, no entanto, conseguiu empatar na pontuação, mas fica na quarta posição pelos critérios de desempate.

O Cruzeiro perdeu por 4 a 2 para o Goiás na tarde desta quarta-feira (10), em Goiânia. O jogo no Estádio Olímpico foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O Cruzeiro se lançou à frente logo no começo do jogo e abriu o placar com Takamura, aos 18. No segundo tempo, a partida ficou mais favorável ao time goiano: Diego Caito empatou, e Pedrinho desempatou. De pênalti, a Raposa deu igualdade ao placar novamente. Todavia, o Goiás voltou a ampliar com Diego Caito e deu números finais com Hwaskar.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio na terça-feira (16), às 15h (de Brasília), fora de Belo Horizonte. Já o Goiás vai até o CT do Caju para duelar contra o Athletico, na quarta-feira (17), às 15h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.