CBF indica duas mulheres para o STJD

A entidade indicou duas advogadas para integrar o Pleno do STJD. Ednaldo Rodrigues reforçou o papel das mulheres no futebol

Ao site oficial da CBF, Ednaldo Rodrigues enalteceu as profissionais, e reforçou a importância das mulheres no futebol.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, indicou dois nomes para integrar o Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Tratam-se das advogadas Mariana Barros Barreiras e Antonieta da Silva Pinto, que serão nomeadas para atuar na Justiça Desportiva. Essa, aliás, é a primeira vez que a Confederação Brasileira de Futebol designa mulheres ao tribunal.

“As duas advogadas são brilhantes profissionais, com sólida formação, além de terem muita competência e uma bela trajetória. A Justiça Desportiva ficará ainda mais forte com a Doutora Mariana e a Doutora Antonieta. A nomeação das duas auditoras também faz parte da iniciativa da CBF de dar cada vez mais protagonismo às mulheres no futebol”, iniciou o presidente da CBF.

“Queremos mulheres jogando futebol, mas também atuando em todos os setores, na arbitragem, na medicina, atuando como executivas e agora na Justiça Desportiva”, completou.

Entenda como funciona o Pleno do STJD

No total, nove integrantes formam o Pleno do STJD. A definição é da seguinte forma: a CBF, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os clubes e a Comissão de Atletas tem direito a nomear dois representantes cada. Além disso, a entidade que representa os árbitro possuem o direito de um assento.