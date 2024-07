Casagrande detona retorno de Neymar à Seleção: ‘Nem jovem conseguiu fazer algo’

O comentarista Walter Casagrande detonou a possibilidade de retorno do craque Neymar para a Seleção Brasileira. O jogador está em fase final de recuperação de lesão, no entanto, Dorival já ressaltou que espera por ele.

“Alguém irá dizer: ‘Casão, larga do pé dele porque ele é o maior artilheiro da Seleção’. Esse feito é individual e para conseguir esse feito tiveram que tirar gols do Pelé que sempre foram considerados”, disparou.

Casagrande tem a solução

Para o ex-atleta, no entanto, o Brasil tem novas possibilidades e já tem onde investir.

“Com esse pensamento arcaico de que alguém com 32 anos seja a esperança da Seleção Brasileira, não iremos sair do lugar. Estêvão é a grande revelação do futebol brasileiro, é nesse garoto que devemos apostar, assim como a Espanha está fazendo com Lamine Yamal, que com 16 anos já fez gol numa semifinal de Eurocopa”, finalizou Casagrande.

