Bahia domina Athletico, vence na Ligga Arena, em confronto direto no Brasileirão

Tricolor baiano faz grande atuação fora de casa, derrota adversário direto por briga no G6 e encosta nos líderes da competição

Desse modo, o time baiano fica um pontos dos líderes do Brasileirão: Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Todos vão entrar em campo nesta quinta-feira (11).

O Bahia fez uma brilhante atuação e derrotou o Athletico por 3 a 1, na Ligga Arena, em jogo pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão . Everaldo, Biel e Luciano Juba fizeram os gols do time baiano, enquanto Di Yorio marcou para os mandantes. Assim, o Tricolor de Aço chega aos 30 minutos, portanto, ocupa o quarto lugar. Por outro lado, o Furacão é o sétimo e soma 25 pontos. Ainda pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que jogará na rodada.

Todavia, o segundo tempo foi de domínio inicial do time mandante e tentando sair do prejuízo, mas sem levar grande perigo ao gol de Marcos Felipe. Porém, aos 14 minutos, Di Yorio diminuiu de cabeça após aproveitar cruzamento que veio da esquerda. Mas o gol não fez o time do Bahia ficar atrás aguentando a pressão e aos 33 minutos, Luciano Juba em cobrança de falta aumentou o marcador, 3 a 1.

Próximos jogos

O Furacão, que agora será comandado pelo uruguaio Martín Varini volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 21, quando enfrenta o Bragantino, fora de casa. Todavia, o time baiano medirá forças contra o Cuiabá, no sábado (13), na Arena Fonte Nova.