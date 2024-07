Anthoni admite erros e pede ‘mais vontade’ ao Internacional

Goleiro do Colorado evita goleada do Juventude, que vence por 2 a 1 e sai na frente por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O Internacional perdeu por 2 a 1 pelo Juventude na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Anthoni, goleiro do Colorado que defendeu um pênalti na partida, reconheceu que a equipe cometeu erros na partida, mas ressaltou a confiança na classificação. ATUAÇÕES DO INTER. CONFIRA! "É nessa linha. A verdade é que a gente sabia que seria um jogo difícil, a gente sabe do nosso momento e da dificuldade que a gente vem tendo. Mas, agora é tentar fazer o mais rápido possível, se recuperar, tentar buscar o que a gente pode melhorar dentro do jogo que a gente fez hoje. Não cometer os mesmos erros, ter um pouco mais de atenção. Sábado já tem a decisão, então temos que virar a chave rápido, temos pouco tempo", começou o arqueiro.

Anthoni já projeta um jogo, novamente, muito difícil no Alfredo Jaconi. “Acima de tudo, todo jogo exige muita competitividade, muita briga. Então, a gente tem que mostrar cada vez mais força de vontade nas disputas, nos duelos, para assim, mesmo se não for da maneira que a gente espera temos que ganhar de qualquer maneira. Seja ela na técnica, na vontade ou na raça”, concluiu.