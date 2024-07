Veja como foi o jogo que abriu a temporada 2024/25 da Champions

Veja abaixo os jogos da 1ª fase da Champions

Terça-feira (9/7)

Panevezys (Lituânia) 3×0 HJK (Finlândia)

13h45 – Haruns Spartans (Malta) x Lincoln Red (Gibraltar)

15h – Santa Coloma (Andorra) x Balkani (Kosovo)

15h – The New Saints (País de Gales) x Decic (Montenegero)

15h45 – Vikingur (Islândia) x Shamrock Rovers (Irlanda)

16h – Virtus (San Marino) x Steaua Bucaresti (Romênia)

Quarta-feira (10/7)

12h – Ordabasy (Cazaquistão) x Petroclub (Moldávia)

13h – Flora (Estônia) x Celje (Eslovênia)

14h – Riga (Letônia) x Larne (Irlanda do Norte)

14h- Slovan Bratislava (Eslováquia) x Struga (Macedônia do Norte)

15h -Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Batumi (Geórgia)

15h – Ki (Ilhas Faroe) x Differdange (Luxemburgo)

15h45 -Dinamo Minsk (Belarus) x Pyunik (Armênia)

16h – Borac (Bósmia) x Egnatia (Albânia)

