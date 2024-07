Recuperado de lesão, Rômulo é a novidade do treino do Palmeiras

Os titulares da vitória sobre o Bahia por 2 a 0, no domingo (07) , fizeram treino regenerativo. Enquanto isso, o restante foi a campo e, debaixo de uma chuva ininterrupta e de um frio de aproximadamente 15 graus, realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas e com objetivos específicos sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

O Palmeiras iniciou nesta terça-feira (9), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Atlético-GO, na quinta (11), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão busca a vitória para tentar alcançar a liderança da competição. A novidade foi a presença do meia Rômulo, de volta após se recuperar de lesão.

Rômulo trabalhou em tempo integral com o grupo alviverde após se recuperar de uma lesão na coxa direita. A última partida do camisa 20 foi no triunfo sobre o Criciúma por 2 a 1, no dia 2 de junho. Ao todo, o atleta, um dos destaques do último Paulistão pelo Novorizontino, soma sete jogos pelo Verdão.

O Alviverde é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, um a menos que o líder Flamengo. Contra o Atlético-GO, o clube vai completar a marca de 300 jogos no Allianz Parque, com 199 vitórias, 58 empates e 42 derrotas.

Em 2024, o Palmeiras está invicto na sua arena, com 12 triunfos e dois empates em 14 partidas. O elenco volta a treinar nesta quarta (10), às 10h.