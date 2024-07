Dorival Júnior não descarta convocação de Estêvão: ‘Todos serão observados’

Com mais um desempenho frustrante da Seleção Brasileira, desta vez na Copa América, os torcedores ficam cada vez mais preocupados com o futuro da Canarinho. Mas, por outro lado, alguns acreditam que um nome pode ser fundamental para os próximos anos: o de Estêvão, do Palmeiras.

A próxima convocação da Seleção Brasileira será em agosto, para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias. As partidas acontecerão no mês seguinte.

“O Estevão é um menino que no momento da convocação ainda não era titular da Sociedade Esportiva Palmeiras, hoje já vive um momento diferente. Todos serão observados, todo jogador brasileiro, em qualquer parte do mundo, vem sendo observado. Nós não paramos. Esse trabalho é um trabalho contínuo. É um trabalho delicado, minucioso, para que ele não erre”, iniciou Dorival, em entrevista ao “Ge”.

Sucesso nas divisões de base do Palmeiras, Estêvão chamou a atenção do futebol europeu logo cedo. Assim, com 17 anos, ele já foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra. Aliás, para contratá-lo, os ingleses pagarão R$ 350 milhões. Ele, no entanto, só vai para os Blues em abril de 2025, quando completar 18 anos.

