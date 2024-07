Diante do Vasco, Corinthians tenta quebrar marca negativa

Nesta quarta-feira (9), o Corinthians encara o Vasco, em São Januário. O duelo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e a vitória é fundamental para o Timão, que atualmente, está na zona de rebaixamento. Fora dos seus domínios, o Alvinegro necessita mudar o panorama da temporada, pois o time não consegue ir bem como visitante.

Outro ponto importante para o jogo deste meio de semana é que o triunfo pode tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. A distância para o Cuiabá, primeiro time fora do Z-4, é de apenas dois pontos. Sendo assim, o Timão necessita vencer o duelo no Rio de Janeiro e torcer pelo tropeço do Dourado.

Além disso, derrotar o Vasco é uma possibilidade de não deixar um rival escapar na classificação. Os dois times estão separados por cinco pontos. Ou seja, em caso de vitória, o Corinthians reduz para dois pontos.

Vale citar, que na última temporada, o Timão foi até São Januário e, assim como hoje, estava pressionado na classificação. Apesar de toda a pressão das arquibancadas, o Alvinegro levou a melhor por 4 a 2. Assim sendo, a expectativa é que a equipe tenha novamente sucesso em solo carioca e tenha final feliz ao apito do arbitro.