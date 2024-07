Torcedores criam abaixo-assinado para repetir jogo da Eurocopa

O possível pênalti não marcado para a Alemanha no confronto pelas quartas de final da Eurocopa contra a Espanha ainda rende. Um grupo de torcedores decidiu criar uma petição online para que a partida tenha sua realização repetida. A iniciativa já conta com mais de 300 mil participações.

Além da reedição do jogo, o abaixo-assinado promovido por alemães solicita a retirada de Anthony Taylor, árbitro do duelo entre as seleções, da lista de profissionais da Uefa. Na descrição da petição, os torcedores enfatizam a busca pela reparação do dano ocasionado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

— Quartas de final da Euro 2024: Alemanha x Espanha. Anthony Taylor arbitrou a partida. Mas obviamente de forma injusta! Depois de uma bola na mão clara de Marc Cucurella (seleção espanhola) na área, a Alemanha não recebeu o pênalti que claramente merecia, o que poderia ter virado o jogo a seu favor. E isso não é tudo! Taylor já foi criticado por outro árbitro por ser a favor da Espanha. Exigimos que a UEFA repita o jogo, investigue a falta de neutralidade de Taylor e o castigue! — diz a declaração.